Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю шведській Svenska Dagbladet, що не виключає поставок важких танків Leopard та Abrams Україні для відбиття російської агресії.

Ні, не виключаю (передачу танків - ред.). Але й обіцяти нічого не можу.

При цьому він наголосив, що НАТО має продовжувати постачання озброєння Україні, щоб країна зберегла незалежність. Столтенберг зазначив, що альянс поставив українській армії зброї більше, ніж можна було собі уявити, і що тепер ЗСУ отримають американські ЗРК Patriot.

Розумію, що урядам може бути важко знайти гроші на це, але, на жаль, ми живемо у небезпечному світі, і ми маємо підтримувати мир. Це коштує грошей... Найімовірніше, що ця війна завершиться за столом переговорів. Те, що українці зможуть досягти, залежить від співвідношення сил на землі. Якщо ми хочемо, щоб Україна залишилася незалежною, то ми маємо продовжувати її підтримувати зброєю.

Офіційний Київ не раз запитував поставки німецьких танків Leopard і американських Abrams, але отримував відмову.

8 січня постачання в Україну Leopard підтримали віцепрезиденти Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт (партія "Зелені") та Вольфганг Кубицький (партія ВДП). Міністр економіки країни Роберт Хабек не виключав постачання Leopard. Постачання танків цього типу обговорювали в Польщі. Однак у канцелярії президента країни заявили, що можуть передати лише "символічну" кількість Leopard.

За інформацією The Washington Post, у США виключають відправку бойових танків Abrams Україні через те, що вони надто важкі (55 тонн) і оснащені турбінним двигуном, який споживає багато паливо.