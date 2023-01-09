Британські політики закликають свій уряд підтримати створення спеціального трибуналу для розслідування російської агресії та дій путіна. З відкритим листом до влади виступив екс-прем'єр Гордон Браун, серед підписантів - депутати, чиновники, юристи та колишній генсек НАТО.

Яким бачать цей суд ініціатори ідеї та що гальмує процес притягнення до відповідальності кремлівської верхівки - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Британські депутати, правозахисники та чиновники закликають свій уряд підтримати створення спеціального трибуналу щодо дій росії в Україні. Вони посилаються на принципи, якими керувалися союзники для створення Нюрнберзького суду над нацистами. Під час Другої світової у 41-му році саме у Лондоні відбулася зустріч держав, де заклали передумови для цього процесу.

І хоча в Міжнародному кримінальному суді вже триває розслідування воєнних злочинів росії, злочинів проти людяності та геноциду, там не можуть розслідувати головний міжнародний злочин, з якого витікають усі попередні - агресію проти України. Спеціальний трибунал мав би засудити особисто путіна та його поплічників за планування війни та вторгнення на територію сусідньої країни.

Девід Леммі, депутат парламенту Великої Британії:

Ще від березня лейбористи закликають до створення спеціального трибуналу, аби переслідувати путіна особисто. Це важливий крок, щоби забезпечити справедливість для жертв воєнних злочинів. Так само це додасть юридичних підстав конфіскувати заморожені російські активи. Але досі Британія нічого не зробила в цьому напрямі.

Ідею створення спеціального трибуналу підтримують вже понад 150 провідних міжнародних юристів та лідерів держав. "За" виступають Парламентська асамблея ради Єропи і Європейська комісія. Прийняти такий трибунал готові у Нідерландах. Але от офіційний Лондон усе ще відмовчується щодо спеціального суду для путіна. Хоча допомагає багатьма іншими способами притягнути винних росіян до відповідальності.

Вікторія Прентіс, генеральна прокурорка Англії та Вельса:

Ми тісно працюємо з українським генеральним прокурором Андрієм Костіним для презентації російських злочинів в українських судах. Британська, європейська та американська консультативна група щодо звірств виступає радницею в Україні. Ми також надали пакет фінансової допомоги Міжнародному кримінальному суду і ми готові робити все, що буде ще потрібне.

Але цих зусиль замало, наполягають підписанти листа. Трибунал має бути саме міжнародним, тому що і путін, і його поплічники матимуть імунітет від переслідувань в українських судах чи судах інших країн. Спеціальний трибунал має бути створений спільно Україною та Організацією Об'єднаних Націй. І для цього не потрібно згоди Радбезу, де Москва має право вето, лише підтримка Генасамблеї ООН. Усі країни, які підпишуть договір щодо цієї інстанції - мають бути готові відмовитися від взаємодії з Росією. І видати підозрюваних, якщо ті опиняться на їхній території.

Девід Крейн, колишній головний прокурор трибуналу ООН щодо воєнних злочинів у Сьєрра-Леоне:

Ми вже таке робили. Зокрема, створили міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів у Сієрра-Леоне. Я вважаю, що дуже важливо не вигадувати багато нового. Насправді, ми встановили міжнародний гібридний суд з місією - знайти справедливість для жертв воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Я хочу підкреслити, що він має чіткий мандат переслідувати державу, якщо в цьому буде необхідність. І ми піддали переслідуванню главу держави за міжнародні злочини. І ми зможемо це зробити знову

У 2012-му спеціальний трибунал засудив екс-президента Ліберії Чарльза Тейлора за співучасть у злочинах проти людяності. Йому дали 50 років за гратами. І це стало першим вироком колишньому главі держави, якого засудили на міжнародному трибуналі після Нюрнберга. Тож і путіна може чекати така ж доля.