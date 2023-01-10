Влада Вірменії повідомила Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ) про те, що Єреван вважає недоцільним проведення в країні військових навчань організації. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Міністр оборони Вірменії вже письмово повідомив своїх колег з ОДКБ, що в даній ситуації ми не вважаємо за доцільне проведення навчань ОДКБ у Вірменії. Дані навчання, принаймні цього року, у Вірменії проведені не будуть.

У чому полягає "дана ситуація", Пашинян не пояснив.

Раніше міноборони росії повідомило, що на території Вірменії буде проведено спільне навчання миротворчих контингентів ОДКБ "Непорушне братство - 2023". Відомство поки що не прокоментувало заяву Пашиняна.

Навчання "миротворчих сил" ОДКБ "Непорушне братство" проводяться з 2012 року. До організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

У середині вересня 2022 року на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Незабаром за посередництва росії між Вірменією та Азербайджаном було укладено угоду про припинення вогню, однак військові регулярно повідомляють про нові сутички.

У листопаді прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати підсумкову декларацію саміту ОДКБ, мотивуючи це тим, що в ній була відсутня політична оцінка дій Азербайджану. ОДКБ не дала Вірменії гарантій безпеки у конфлікті з Азербайджаном.

Конфлікт знову загострився у середині грудня, коли Лачинський коридор - єдиний шлях, який зв'язує Нагірний Карабах з Вірменією, - був заблокований активістами. За даними азербайджанської сторони, це екологи, які виступають проти незаконного, на їхню думку, видобутку вірменською владою природних ресурсів на території Нагірного Карабаху.

Єреван стверджує, що після перекриття дороги в Нагірний Карабах припинилися постачання продуктів та життєво важливих товарів, а сам регіон опинився на межі гуманітарної кризи.

Влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки звернулася до командування російських миротворців з проханням втрутитися в те, що відбувалося, однак дорога не була розблокована. Пашинян звинуватив російських миротворців у невиконанні зобов'язань, передбачених угодою про припинення вогню від 2020 року, за яким російські миротворці зобов'язані забезпечувати захист Лачинського коридору.

Нагадаємо, у жовтні Киргизстан скасував військові навчання з силами російського блоку ОДКБ.