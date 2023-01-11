У Лос-Анджелесі оголошено лауреатів 80-ї премії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус". Найкращим драматичним фільмом став "Фабельмани" (Fabelmans, 2022) Стівена Спілберга. Сам Спілберг був удостоєний нагороди як найкращий режисер.

Нагороду за найкращі драматичні ролі здобули актриса Кейт Бланшетт (за фільм "Тар" (Tar, 2022) Тодда Філда) та актор Остін Батлер ("Елвіс" (Elvis, 2022) База Лурмана). Найкращим мультфільмом назвали "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо".

У номінації "Кращий комедійний фільм" виграла стрічка "Банши Інішерина" (The Banshees of Inisherin, 2022). Режисер картини Мартін Макдонах був нагороджений "Золотим глобусом" за найкращий сценарій. Найкращим драматичним серіалом визнали - "Дім дракона".

Лауреати премії "Золотий глобус":

найкращий сценарій кіно: Мартін Макдонах ("Банши Інішерина");

найкраща актриса другого плану: Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда навіки");

найкращий актор другого плану: Ке Хюї Куан ("Все скрізь і одразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дена Квана);

найкраща жіноча роль драматичному серіалі: Зендея ("Ейфорія");

найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі: Кевін Костнер ("Єллоустоун");

найкраща актриса у комедії чи мюзиклі: Мішель Йео ("Все скрізь і одразу");

найкращий актор у комедії або мюзиклі: Колін Фаррелл ("Банши Інішерина");

найкращий міні-серіал: "Білий лотос";

найкраща жіноча роль у телефільмі або міні-серіалі: Аманда Сайфред ("Вибула");

найкраща чоловіча роль у телефільмі або міні-серіалі: Еван Пітерс ("Монстр: Історія Джеффрі Дамера");

найкращий комедійний серіал або серіал-мюзикл: "Початкова школа "Ебботт"";

найкраща жіноча роль у комедійному серіалі або серіалі-мюзиклі: Кінта Брансон ("Початкова школа Ебботт");

найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі або серіалі-мюзиклі: Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь");

найкращий фільм іноземною мовою: "Аргентина, 1985".

Під час церемонії показали спеціальне відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Він згадав про витоки премії "Золотий глобус", яка з'явилася під час Другої світової війни, і провів паралелі із нинішньою війною.

Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, усі вже знали, хто переможе. Попереду були ще баталії та сльози, саме тоді з'явилася премія "Золотий глобус" на честь найкращих артистів 1943 року. Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється. І вже зрозуміло, хто переможе. Попереду ще баталії та сльози, але вже зараз я точно можу сказати, хто був найкращим минулого року. То були ви, вільні люди вільного світу. Ті, хто об'єднався задля підтримки вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу. У Першій світовій війні загинули мільйони людей. Друга світова війна занапастила десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі.

Премія "Золотий глобус", щорічно присуджується Асоціацією іноземних журналістів, акредитованих при Голлівуді. За престижністю вона поступається в США лише "Оскару", де Україну цього року представлятиме фільм "Клондайк".