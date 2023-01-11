Турецький омбудсмен Шереф Малкоч запропонував відкрити гуманітарний коридор для вивезення поранених українських захисників на лікування до Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після пресконференції омбудсменів у Анкарі підтримав цю пропозицію. Про це повідомляє газета Milliyet.

Шереф Малкоч зробив пропозицію; відкриття коридору спеціально для поранених. Ми за це. Не лише з росії-України, а й із Сирії, Азербайджану, Лівії ми привозимо поранених у шпиталі, лікуємо їх та повертаємо. Ми продовжимо робити це в майбутньому.

Завтра, 12 січня, за посередництва Анкари мають відбутися переговори українського та російського омбудсменів Дмитра Лубінця та Тетяни Москалькової. Лубінець висловив сподівання, що на зустрічі вдасться домовитися про обмін військовополонених.

Нагадаємо, Туреччина пропонувала створити в Україні "медичний коридор" для евакуації поранених ще у травні 2022 року. У вересні полонених українських командирів з комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вивезли до Туреччини. Вони перебувають там під особистими гарантіями Реджепа Таїпа Ердогана.