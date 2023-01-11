Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець бере участь у тристоронній зустрічі з омбудсменами росії та Туреччини Тетяною Москальковою та Шерефом Малкочем. Переговори без преси відбуваються у Туреччині.

Про проведення переговорів апарат турецького омбудсмена повідомив ТАСС. Очікується, що темами зустрічі стануть створення гуманітарного коридору для допомоги постраждалим у війні та возз'єднання сімей.

Вночі Лубінець і Москалькова провели двосторонні переговори. Український омбудсмен так їх прокоментував:

Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями. Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю!

У грудні Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявляв, що з початку повномасштабної війни до росії депортували майже 3 мільйони українців.