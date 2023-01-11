Омбудсмен Лубінець вдруге за добу зустрічається з російським колегою [ Редагувати ]
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець бере участь у тристоронній зустрічі з омбудсменами росії та Туреччини Тетяною Москальковою та Шерефом Малкочем. Переговори без преси відбуваються у Туреччині.
Про проведення переговорів апарат турецького омбудсмена повідомив ТАСС. Очікується, що темами зустрічі стануть створення гуманітарного коридору для допомоги постраждалим у війні та возз'єднання сімей.
Вночі Лубінець і Москалькова провели двосторонні переговори. Український омбудсмен так їх прокоментував:
Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн.
А також обмінялися конкретними пропозиціями. Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю!
У грудні Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявляв, що з початку повномасштабної війни до росії депортували майже 3 мільйони українців.
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