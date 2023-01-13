До України завезли генераторів загальною потужністю, як один енергоблок АЕС. За підрахунками Forbes, в нашу країну імпортували майже 354 тисячі таких приладів.

У Чернівцях тим часом комунальники встановлюють резервні генератори. Більше тридцяти - вже монтують у котельнях, які опалюватимуть місця обігріву - на випадок відсутності електроенергії. До можливого блекауту готуються і підприємці, більшості темрява вже не страшна. Про те, як найменша тилова область живе під час енергокризи, розповість Ольга Лучек.

Без світла, але у роботі. З ліхтарем і піднесеним настроєм працюють жінки на одному з підприємств у Брусниці, що за 30 кілометрів від Чернівців. Тут розливають місцеву мінеральну воду. Генератора тут немає, а до відключень електрики вже всі звикли, і навчилися працювати в нових умовах. Втриматися на плаву нелегко. Адже для випуску газованої мінералки - необхідний струм.

Марія Романович, бригадирка підприємства:

Ой, за відсутності електроенергії, то нам дуже тяжко працювати, на даний момент якщо нема світла, то ми таку воду газовану не можемо робити, тому що у нас лінія гріється годину, після того, як лінія нагріється, нам треба робити. А в нас шо годину гріється, і годину майже можемо працювати або й то ні. То нам на даний момент дуже тяжко газовану робити.

А це вже Чернівці. Підприємиця Людмила придбала нещодавно генератор. У жінки своя пекарня і кілька торгівельних точок, де також працюють дизельні. На заправку паливом щодня витрачає до п'яти тисяч гривень.

Людмила Столяр, підприємиця:

Найбільший генератор і дорогий це на виробництві тут на пекарні - 88 кіловат, за нього заплатила 16 тисяч умовних одиниць і три точки - це де саме ми продаємо - це кондитерська і малесенький ресторан, то там генератори по 17 кіловат, на них я також потратила таку ж саму суму і додатково підключка, перемикачі, дротики - це також вилилося в гарну суму.

Аби спокійно працювати з генераторами, жінці довелося добряче підготуватися. Аби вберегти себе від нарікань сусідів і постійних перевірок - оформила всі необхідні дозволи та документи.

Людмила Столяр, підприємиця:

Хочеш головну біль, купи собі генератор, оце саме я мала, два тижні дуже великого пресу від сусідів, вони жалілися в поліцію, по 2-3 рази вдень приїжджала поліція, прийшлося робити повністю документи, тобто я зараз законний генераторщик.

Але на цьому пригоди не закінчилися. Кухонна техніка на генераторах працювати почала з перебоями. Обладнання - виходило з ладу. У черзі на ремонт стоїть піч для хліба, простоює і духовка для випічки круасанів.

Це одна з печей, вона працювала у нас 10 років, генератор їй поміг вмерти. Чекаємо на запчасті, вони зараз нелегко приходять, бо з закордону.

Та які б складності не виникали, зараз без генераторів ніяк. Місцева влада закупила 31 генератор для котелень, і за відсутності світла вони зможуть працювати і подавати тепло. Потужність ось такого наприклад дизель-генератора - 28 кіловат.

Олександр Стискал, начальник служби обслуговування електроустаткування МКП "Чернівцітеплокомуненерго":

На період блекауту він зможе витягнути обладнання електричне яке тут є, освітлення, електродвигуни, все для того, щоб котельня працювала на 100 відсотків.

Ігор Ніколенко, директор КП "Чернівцітеплокомуненерго":

Вони нам дадуть можливість у разі блекауту запустити їх для подачі електричної енергії на котельню, щоб ми могли виробляти теплову енергію. Ця теплова енергія буде подаватися на соціальну сферу, це садочки, школи, в яких облаштовані пункти незламності, пункти обігріву.

Та цього замало, на об'єкти критичної інфраструктури міста ще необхідно з пів сотні таких дизельних генераторів. Їх апускатимуть лише у разі повного блекауту, аби люди могли прийти і зігрітися. Наразі діють стабілізаційні погодинні відключення світла.