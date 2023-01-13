У зв'язку зі зростанням захворюваності в Черкасах та області знову запровадили протиепідемічні обмеження.

На кінець січня-початок лютого медики прогнозують сплеск захворюваності на Ковід та грип. Це зумовлено морозною погодою та небажанням українців вакцинуватись. На Черкащині вже спостерігають збільшення хворих на вірусні інфекції. І їхня кількість, впевнені лікарі, буде тільки зростати.

Реанімація черкаської інфекційної лікарні. Зараз тут лише троє пацієнтів, але всі на кисневих апаратах. Дихати самостійно - ці люди не можуть.

Тетяна та її колега від хворих не відходять, кому крапельницю поміняти, кому просто води подати. Їхні пацієнти у вкрай важкому стані спричиненому Ковід. Ще кілька днів тому в реанімації були і діти, каже медсестра, але, на щастя, малеча пішла на поправку. Залишились тільки дорослі.

Тетяна, медична сестра реанімаційного відділення:

Їх зараз не так багато, і можливо не такі важкі, як поначалу, але все одно, у кожного своє, супутні захворювання.

Завідувач реанімації констатує - за останні півтора місяці пацієнтів із Ковідом значно побільшало. Як і на початку пандемії, важчий перебіг хвороби у літніх людей, невакцинованих та пацієнтів із хронічними захворюваннями. Клінічні ознаки інфекції теж кардинально не змінились. Але є особливість, каже лікар - коронавірус час від часу дає ускладнення на нирки. Тому у відділення нещодавно закупили гемодіалізний апарат.

Олександр Шаленко, завідувач реанімаційного відділення:

Не тільки нирки відмовляють! Відмовляє серце, відмовляють нирки, відмовляє мозок, відмовляють підшлункова залоза – будь-що може відмовляти. При важких формах Ковіду виникає синдром поліорганної недостатності. А це недостатність трьох і більше органів і систем.

Із настанням морозів пацієнтів побільшало і в черкаських поліклініках. Здебільшого містяни звертаються із симптомами ГРВІ. Та от охочих щепитися від Ковіду чи грипу не так вже й багато. Тетяна прийшла у кабінет щеплень, аби проконсультуватись із лікарем щодо бустерної вакцинації. Робити її, чи ні - жінка досі вагається.

Тетяна Коваль, жителька Черкас:

Є така інформація, знаєте, наче як лякають, що можуть бути якісь побічні ефекти – оце, мабуть, тільки це лякає.

У холодильнику в кабінеті щеплень чималий запас вакцини від Ковіду. Та от вакцинувати нею майже нікого, каже директор центру ПМСД. На день до них звертається до півтора десятки містян.

Олег Розкопін, директор Черкаського центру первинної медико-санітарної допомоги:

Сплеск охочих - вже давно ми перейшли цю межу і зараз люди, які вже вакцинувались, приходять на бустерну дозу. Це переважно це люди ті, які мають щеплення, або хронічні захворювання, або 60+.

У зв'язку зі зростанням захворюваності в Черкасах та області знову запровадили протиепідемічні обмеження. Щоправда, мають вони суто рекомендаційний характер, адже штрафів за порушення не передбачено. Утім ковід -не єдиний вірус, з навалою якого може незабаром зіштовхнутись область, кажуть епідеміологи. У половини хворих - аналізи виявили грип із агресивним штамом.

Володимир Папач, головний санітарний лікар Черкаської області:

52 відсотків - це грип типу А, 12 відсотків - це вірус, який, як відомо, є збудником гострої коронавірусної інфекції і 34 відсотки - це віруси , які є збудниками інших респіраторних інфекцій.

Сплеск захворюваності обов'язково буде, переконаний головний санітарний лікар області. І можливо доведеться зіштовхнутись з епідемією грипу. Її очікують наприкінці січня, початку лютого.