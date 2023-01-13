Міжнародні партнери вже надають Україні важку техніку для боротьби проти російської агресії. Постачання будуть продовжуватися й надалі.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Щоб виграти цю війну, нам потрібна додаткова військова техніка, важка техніка. Наша співпраця з нашими союзниками продовжується, і все, що я можу наразі сказати, це те, що ми почали отримувати важку техніку", - написав він.

Єрмак впевнений, що так буде продовжуватися й надалі. Він запевнив, що партнери і далі будуть підтримувати Україну усіма можливими способами.

Додамо, що на початку свого посту Єрмак поставив емодзі з прапорами Франції та України.