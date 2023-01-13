Україна вже почала отримувати важку техніку від партнерів - Єрмак [ Редагувати ]
Міжнародні партнери вже надають Україні важку техніку для боротьби проти російської агресії. Постачання будуть продовжуватися й надалі.
Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Щоб виграти цю війну, нам потрібна додаткова військова техніка, важка техніка. Наша співпраця з нашими союзниками продовжується, і все, що я можу наразі сказати, це те, що ми почали отримувати важку техніку", - написав він.
Єрмак впевнений, що так буде продовжуватися й надалі. Він запевнив, що партнери і далі будуть підтримувати Україну усіма можливими способами.
Додамо, що на початку свого посту Єрмак поставив емодзі з прапорами Франції та України.
по темі
В Офісі президента Зеленського заявили, що жодна зі сторін не контролює Соледар на Донеччині. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак
У Бєлгородській області під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас - один танк знищено, два інші постраждали.
Передача Україні менше ніж 50 танків Challenger 2 не допоможе Києву змінити ситуацію на свою користь у ході відбиття російської агресії. Так колишній глава британського Генштабу генерал Річард Даннат в інтерв'ю Sky News прокоментував інформацію британських ЗМІ, зокрема The Telegraph, про те, що Лондон планує направити Києву 12 одиниць Challenger 2
Влада Німеччини намагатиметься зробити так, щоб 40 бойових машин піхоти Marder надійшли в розпорядження Збройних сил України до кінця першого кварталу 2022 року. Про це на пресконференції заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт
Верхня палата парламенту Італії - Сенат - схвалила урядовий декрет про відправлення Україні зброї у 2023 році. На підтримку цієї ініціативи виступили 125 сенаторів, проти 28, ще двоє утрималися
На початку січня стало відомо про наміри США поставити в Україну 50 бойових машин Bradley. У порівнянні з ними бронемашини Stryker не такі ефективні в бою, але мають деякі інші переваги. Stryker рухається тихіше, ніж Bradley, а також може перевозити більше солдатів - дев'ять проти шести