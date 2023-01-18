У середу зранку, 18 січня, у Броварах Київської області розбився гелікоптер.

На борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Серед загиблих - міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

Де сталась авіакатастрофа?

Трагедія сталася близько 08:10.

Вертоліт впав у Броворах поряд з дитячим садком на вулиці Петлюри

Пошкодження отримали будівля садка та один з довколишніх багатоквартирних будинків.

Станом на 09:16 діти, працівники садочка та мешканці прилеглих будинків були оперативно евакуйовані. Судячи з уламків, розбився гелікоптер санітарної авіації МВС України. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, йдеться про гелікоптер Super Puma, який свого часу поставили французькі партнери.

Наразі тривають роботи з розбору завалів. В одній з секцій дитсадка впало перекриття.

Як зазначив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, дітей евакуювали до іншого дитячого садка, з ними працюють відповідні служби, складаються списки. Інформації про зниклих безвісти немає.

Скільки жертв?

Станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.

Ще 29 осіб постраждали, серед них - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

За словами прес-секретаря Національної поліції Мар'яни Реви, на борту вертольота перебували дев'ятеро осіб. Усі вони загинули. Всі інші жертви - діти та дорослі, які перебували на території дитсадка.

Хто загинув?

Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ:

Денис Монастирський - міністр

Євген Єнін - перший заступник міністра

Юрій Лубкович - державний секретар МВС

Куди направлявся вертоліт?

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, керівництво МВС прямувало в одну з гарячих точок. Більше подробиць нададуть пізніше.

Причини та версії

У Національній поліції наголошують, що до висновку слідчих рано говорити про попередні причини. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що незабаром стане відомо, чи це була диверсія, несправність техніки або порушення правил безпеки польотів.

Тим часом генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що розглядаються всі можливі версії.

Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Наразі ми розглядаємо всі можливі версії аварії вертольота. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов також зазначає, що зараз рано робити висновки. Порушено кримінальну справу, над якою працюватимуть слідчі СБУ, поліції та Державного бюро розслідувань. Свідків катастрофи просять звернутись до правоохоронців.

Він також не підтвердив чутки про те, що вертоліт спалахнув ще в повітрі.

Хто займеться розслідуванням?

Трагедію у Броварах розслідуватиме спецгрупа

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити спеціальну групу для розслідування всіх обставин падіння вертольота у Броварах.

Внаслідок падіння вертольота щонайменше 18 загиблих. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Велика втрата для урядової команди та всієї держави.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про катастрофу:

Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила. Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей. Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків.

Також деталі розповіли у ДСНС.