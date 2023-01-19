Співчуття щодо трагедії у Броварах надходять з усього світу. Разом з Україною у жалобі - західні лідери, урядовці та дипломати.

Реакцію світу зібрала Світлана Чернецька.

Президенти США, Франції, Польщі, Грузії, прем'єри Великої Британії, Італії, Канади, канцлер Німеччини, керівництво Євросоюзу - співчуття з приводу катастрофи продовжують надходити з усього світу. Слова підтримки надсилають родинам жертв трагедії та всьому українському народові. І хоча досі невідомі причини аварії гелікоптера, світові лідери не сумніваються, кого слід винуватити у невинних смертях.

Катастрофа гелікоптера в Броварах вкотре демонструє величезну ціну, яку Україна платить у цій війні. У цей сумний день наші думки з родинами загиблих і поранених, а також з Володимиром Зеленським, який сьогодні втратив міністра внутрішніх справ.

Німецький канцлер каже, що ця трагедія вкотре демонструє величезну ціну, яку Україна платить у цій війні.

Наші думки з усіма, хто постраждав від руйнівної аварії гелікоптера в Києві, і тими, хто зараз реагує.

Українці залишатимуться супутніми жертвами, поки путін продовжуватиме непотрібну війну.

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну, щоб забезпечити довговічний мир.

Британський прем'єр наполягає, що доки триватиме путінська війна, українці продовжуватимуть ставати її супутніми жертвами. Ріші Сунак вкотре наголосив, що Лондон продовжуватиме підтримувати Україну для забезпечення миру.

Слова підтримки прозвучали й від керівництва ЄС - глав Євроради, Європарламенту та Єврокомісії.

Ерік Мамер, головний речник Європейської комісії:

Президентка фон дер Ляєн висловила свої найщиріші співчуття родинам загиблих жахливої аварії у Броварах. Трагедія сталася в самому серці розтерзаної війною України. Європа у жалобі разом з Україною.

Окремо співчуття надсилають головні дипломати країн та очільники міністерств внутрішніх справ. Це люди, які безпосередньо співпрацювали із загиблим керівництвом українського МВС.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський був провідним світлом у підтримці українського народу під час незаконного вторгнення путіна, і коли ми розмовляли в жовтні, я була вражена його рішучістю, оптимізмом і патріотизмом.

Британська міністерка внутрішніх справ назвала колегу Дениса Монастирського провідним світлом у підтримці українського народу під час вторгнення путіна. Висловила захоплення його рішучістю, оптимізмом і патріотизмом.

Спогадами про співпрацю з загиблим поділилися очільниця МВС Німеччини та комісарка ЄС з внутрішніх справ. Ілва Йоганссон назвала українського колегу справжнім українським героєм, який управляв з хоробрістю та стоїцизмом.

Ілва Йоганссон, комісарка ЄС з внутрішніх справ:

Мені він дуже подобався. Він був теплою людиною і чудовим лідером і для мене було честю тісно працювати з ним. Його смерть буде великою втратою для українського уряду, в якому він відігравав ключову роль. Це буде велика втрата для всіх нас, хто тісно працював з ним і я говорю також про 27 міністрів внутрішніх справ країн ЄС і, звичайно, найважливіше, - це втрата для його сім'ї. І я обіцяю - ми продовжимо підтримувати Україну, стільки, скільки це буде потрібно. І ми не дозволимо путіну виграти.

Ненсі Фазер, міністерка внутрішніх справ Німеччини:

Я знала Дениса Монастирського дуже енергійним, сміливим, сильним, і ще дуже молодим міністром внутрішніх справ, який уособлював собою всю мужність народу під час цієї варварської загарбницької війни росії в Україні. І тому мені дуже-дуже сумно. Ці жахливі новини в розпал жорстокої російської загарбницької війни в Україні ще раз демонструють нескінченні страждання мирного населення. Це глибоко шокує мене і весь уряд.

Заяву щодо аварії випустили також президент США із дружиною. Глибокі співчуття подружжя Байденів висловило сім'ям загиблих. Міністра Монастирського вони назвали реформістом та патріотом. А його команду відзначили за глибоку залученість у збереженні демократії в Україні. Байдени пообіцяли шанувати напрацювання загиблих чиновників та продовжувати підтримувати український народ в час цієї трагедії та доки це буде потрібно.