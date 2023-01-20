Прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів: знищено розвідгрупу [ Редагувати ]
Українські прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів та знищили розвідувальну групу.
Про це повідомляє повідомляє Держприкордонслужба України у Facebook.
"Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута", - йдеться у повідомленні.
Українські бійці ліквідували двох розвідників, ще трьох поранили.
Проте вночі російські окупанти повторили свої наміри та з кількох напрямків залучили піхоту.
"Артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати", - йдеться у повідомленні.
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