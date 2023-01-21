Глави МЗС країн Балтії закликали Німеччину негайно дати танки Leopard Україні [ Редагувати ]
Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії закликали Німеччину - виробника танків Leopard - негайно розпочати постачання танків Leopard в Україну. Спільну заяву опублікував у Twitter глава литовського МЗС Габрієлюс Ландсбергіс.
Ми, міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Німеччина, як провідна європейська держава, несе особливу відповідальність щодо цього.
Питання про постачання ЗСУ танків Leopard обговорюється керівництвом ЄС з кінця 2022 року. 18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц не відповів прямо на питання про перспективи передачі Leopard 2 ЗСУ. Він наголосив, що ФРН "нічого не робить одноосібно".
Напередодні в Пентагоні заявили, що поки не бачить необхідності постачати Україні американські бойові танки Abrams, пояснивши це високою вартістю обслуговування танків. Від їхнього постачання, як писали ЗМІ, залежить, чи погодиться відправити Києву німецькі танки Leopard канцлер Німеччини Олаф Шольц.
На зустрічі союзників України на німецькій авіабазі Рамштайн країни не змогли домовитись щодо поставок танків України.
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