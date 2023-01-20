На "Рамштайні" не домовились про передачу танків Україні [ Редагувати ]
Питання про постачання Україні танків Leopard обговорюється, але рішення поки що не прийняте. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі контактної групи щодо України на німецькій авіабазі Рамштайн, передає Reuters.
Пісторіус не зміг уточнити, коли буде ухвалено остаточне рішення про постачання танків. Згідно з розкладом зустрічі, дискусія триває. Підсумкова пресконференція призначена на 17:30-18:00 за київським часом.
Глава Міноборони ФРН додав, що якщо союзники України домовляться про постачання танків, то уряд Німеччини діятиме швидко у цьому питанні. Йдеться про те, що постачання кожного танка Leopard може здійснюватися лише зі схвалення ФРН.
Є вагомі причини для поставок і є вагомі причини проти. Зважаючи на загальну ситуацію щодо війни, яка триває вже майже рік, необхідно дуже ретельно зважити всі "за" і "проти".
Питання про постачання ЗСУ танків Leopard обговорюється керівництвом ЄС з кінця 2022 року. 18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц не відповів прямо на питання про перспективи передачі Leopard 2 ЗСУ. Він наголосив, що ФРН "нічого не робить одноосібно".
Напередодні в Пентагоні заявили, що поки не бачить необхідності постачати Україні американські бойові танки Abrams, пояснивши це високою вартістю обслуговування танків. Від їхнього постачання, як писали ЗМІ, залежить, чи погодиться відправити Києву німецькі танки Leopard канцлер Німеччини Олаф Шольц.
11 січня про плани надіслати Україні роту танків Leopard (14 одиниць) оголосила Польща. 17 січня Британія оголосила, що передає Україні 14 танків Challenger 2.
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Естонія 19 січня оголосила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги вартістю 113 млн євро. Про це оголосила прем'єр-міністр Кая Каллас. Збройні сили України отримають десятки гаубиць калібру 155 і 152 мм, тисячі снарядів до них, вантажівки підтримки, понад 100 протитанкових гранатометів Carl-Gustav і понад 1000 снарядів до них
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