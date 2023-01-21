Під час навчання всі підрозділи діють як єдиний механізм.

Ймовірний наступ із Білорусі може розпочатись не раніше осені. Бо зараз у росіян бракує техніки і солдат. Таку думку кілька днів тому озвучили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Та попри прогнози аналітиків наші військові - у всеозброєнні. В прикордонні - постійно проводять тренування. А Олександр Васильченко повернувся із військових навчань у Чорнобильській зоні відчуження. Все було максимально наближене до реального бою. Подивіться.

Зона відчуження. Ворог за підтримки авіації намагається зайти вглиб нашої території і висадити кілька ДРГ. На упередження наші війська спочатку починають працювати по повітряних цілях.

Утім ворогу вдається дисантуватися і зайняти позиції. В бій вступає арта.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Після того, як відпрацювала артилерія, далі йде броня, танки, вони будуть разом зі спецназівцями зачищати периметр, де знаходиться умовний противник.

Під прикритям броні наші хлопці потроху наближаються до позицій загарбників.

Як бачимо, вже пішла стрілкотня, наші працюють по умовному противнику, допомагають їм танки. Вже після того, як наші танки відпрацювали по противнику, вони змінюють локацію і переїжджають на інше місце.

Вишкіл максимально наближений до реального бою. З умовного - лише противник. Такі навчання, кажуть у військовому керівництві, згуртовують особовий склад та підіймають бойовий дух.

Юрій Парадюк, командир бригади територіальної оборони:

До кордону тут найменше 8 кілометрів. Важка техніка залучалася, танки, броньована машина макс про, також залучаласа самохідна артилерійська батарея, мінометна батарея і стрілецький підрозділ, до роти. Більшість з підрозділів вони на ротаційній основі приймали участь у бойових діях, потім були переміщені на цей напрямок.

Один із тих, хто вже побував на сході, командир танку із позивним Дід. Каже, роботою свого екіпажу на навчаннях задоволений.

Навики ніколи не шкодять. Вік живи, вік учись.

На питання - чи готові зустрічати ворога? Усміхаючись, відповідає:

Хоч завтра.

Зустрічати ворога готові і нацгвардійці. Друга частина навчань - вуличний бій у Припʼяті. За легендою навчань, в цій будівлі засів супротивник, зараз по будівлі працює броня і як бачите, пішли спецназівці, щоб зачистити будівлю.

У цей час кулеметним і гранатометним вогнем бійці прикривають штурм приміщення. Ще кілька секунд - і спецпризначинці заходять у приміщення.

Під час навчання всі підрозділи діють як єдиний механізм. Робота у зоні відчудження - специфічна. Обладнувати укріплення, або рити окопи, як це робили загарбники у березні минулого року, небезпечно. Тому військові розробляють іншу оборонну стратегію.

Позивний "Кроп", командир військової частини Національної гвардії України:

Тут є місця, де не бажано навіть ходити. Ви проїжджали біля факела, там перевищує норма у 40 разів. Специфічні місця. Наприклад тут можна було викопати якійсь окоп, але світиться. Можно б було десь далі, але він ніякого сенсу не має.

А от чи піде ворог знову з цього напрямку у бік Києва - військові переконують - наразі загрози немає. Тим паче, прорвати оборону у зоні відчуження, як це було на початку повномаштабного вторгнення, тепер практично неможливо.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Робота здійснена щодо укріплення державного кордону, зокрема здійснено укріплення інжерених загороджень, як міновибухових, так і простих завалів. Також напрямки всі посилені військами, тут перебуваєть ЗСУ з відповідними засобами вогневого ураження. Танки, артилерія.

Оборону на цьому напрямку тримають Збройні сили україни, нацгвардійці, СБУ і поліція.