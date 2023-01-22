"Швидкість завершення війни залежить від двох речей" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України разом з Борисом Джонсоном поспілкувався зі студентами та викладацьким складом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Я дякую Борису Джонсону за все, що він зробив для підтримки України та зміцнення нашої обороноздатності. Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ… Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою - це буде реальністю.
Він також наголосив, що перемогу Україна може здобути вже у 2023 році. Проте для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.
Швидкість (завершення війни - ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну.
Також Зеленський відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги нашої держави.
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