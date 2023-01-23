Дотиснути Німеччину. Країни Балтії закликають Берлін негайно допомогти Україні бойовими танками. А Польща погрожує передати свої "Леопарди" без офіційної згоди.

Як на ці заяви реагує канцлер Олаф Шольц? І навіщо новий міністр оборони Німеччини хоче їхати в Україну? розкаже Тетяна Логунова.

Вечір неділі. Увесь німецький уряд на чолі з канцлером Шольцом - гостює в Парижі. До Франції німецькі політики приїхали, щоб спільно з колегами відзначити ювілей підписання Єлисейського договору - угоди про дружбу та примирення двох народів після Другої Світової. Усі виступи з трибуни, утім, не про минуле, а про сьогодення. Про війну, яка йде в Україні, та про підтримку, яку може надати Захід.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Цей ювілей має особливе значення. Ми відзначаємо його у той час, коли Україна протистоїть агресії росії, коли розтоптано ідеали миру та діалогу, коли під загрозою знаходиться сама надія на гуманістичний порядок у Європі, а світові потрясіння розхитують впевненість у завтрашньому дні.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Після тісних консультацій з нашими американськими друзями, ми ухвалили рішення надати Україні бойові машини піхоти, зенітно-ракетні комплекси, бойові розвідувальні машини. Разом ми підтримуватимемо Україну, скільки буде потрібно, щоб захистити наш європейський проєкт миру.

І ні слова про танки. Поки не спитали.

Емануель Макрон, президент Франції:

Що стосується танків Leclerc, я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ми нічого не виключаємо. Рішення буде ухвалюватися з огляду на три критерії: це не спровокує ескалацію, це принесе реальну та ефективну підтримку нашим українським друзям, і ми матимемо змогу забезпечити обслуговування техніки та навчання військових.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

У минулому ми завжди тісно обговорювали кожну конкретну ситуацію з усіма нашими друзями та союзниками, так діятимемо і в майбутньому. Ми боїмося, що ця війна триватиме довго, і тому Україні важливо знати, що ми не послабимо нашої підтримки та будемо діяти стільки, скільки буде потрібно. Але для нас важливий принцип - ми діємо тільки в тісній координації один з одним.

Заяву Макрона одразу розтиражували європейські ЗМІ. А от слова Шольца нікого не здивували. Схожі відмовки - майже слово в слово - канцлер Німеччини повторює щонайменше кілька останніх місяців. Попри те, що дати Україні "Леопарди" Шольца закликають офіційний Київ, німецькі політики та міжнародні партнери.

Тиснуть усі. Після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" тиск на Німеччину та її канцлера тільки посилився. Міністри закордонних справ країн Балтії, наприклад, опублікували спільну заяву. У якій закликали Шольца, як лідера провідної держави Євросоюзу, негайно передати "Леопарди" українському війську.

А от польський прем'єр, на відміну від дипломатів, слів не підбирав. Матеуш Моравецький назвав поведінку Німеччини неприйнятною. І заявив - якщо німці вагатимуться і далі, "Леопарди" Україні дадуть інші держави.

Матеуш Моравецький, інтерв'ю агенції Рар mateus:

Якщо згоди Німеччини на "Леопарди" так і не буде, то ми побудуємо меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров'ю… Україна і Європа переможуть у цій війні - з Німеччиною або без неї. Від Німеччини зараз залежить, чи хочуть вони приєднатися до місії та спинити російське варварство, чи обирають мовчки спостерігати та увійти в історію як ті, хто був на неправильній стороні.

Чи приєднається Німеччина до танкової коаліції незрозуміло. Але офіційний Берлін обіцяє не заважати іншим. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила - якщо поляки захочуть дати Україні "Леопарди", німці не заперечуватимуть. Канцлер Шольц з цього приводу поки не висловився.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми не будемо стояти на заваді. На даний момент це питання не ставилося, але якщо нас запитають, ми не станемо перешкоджати.

Тим часом німецькі журналісти повідомили: якщо Німеччина таки наважиться дати броню, Україна може отримати 19 танків "Леопард 25а". Це техніка, яку Бундесвер використовує виключно для навчань і може віддати, не ставлячи під загрозу власну обороноздатність.

Тим часом новий міністр оборони Німеччини анонсував свій візит в Україну. В одному із перших інтерв'ю на посаді, Борис Пісторіус розповів, що планує відвідати Київ. Поїздка відбудеться у найближчі тижні. І не виключено, що рішення про передачу броні буде ухвалено якраз під цей візит.