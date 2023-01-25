Російський ленд-ліз: як українські артилеристи працюють трофейною самохідною гаубицею [ Редагувати ]
Наші артилеристи вже довели, що здатні працювати, застосовуючи і вітчизняні, і закордонні зразки озброєння. І навіть ворожі російські гармати, що здобувають бійці як трофеї в боях. Наступний сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, - про підрозділ українських артилеристів, який працює саме з російською самохідною гаубицею.
Роботи для артилеристів на передовій повно щодня. Ворожа піхота, техніка, склади боєкомплекту… На кожному напрямку - десятки цілей. Цей підрозділ використовує гармату, здобуту в бою.
Позивний "Міккі Маус" - військовослужбовець Збройних сил України:
Це гаубиця МСТА-С. Це трофейна гаубиця. Ми її відібрали в сєпарів на Херсонському напрямку. Функції вона може виконувати будь-які. Є різні снаряди під різні функції. Можемо як знищувати живу силу, так і броньовану техніку противника.
Сто п'ятдесяти двох міліметрова самохідна арт-установка здатна вразити ціль на відстані понад 20 кілометрів. В обслуговуванні - невибаглива, тому довго звикати до трофейної гаубиці нашим артилеристам не довелося.
Позивний "Павук" - військовослужбовець Збройних сил України:
Намагаємось працювати злагоджено. Здебільшого допомагаємо піхоті та мотопіхоті. Прикриваємо або допомагаємо уразити ціль. І також корегуємо між своїми підрозділами, щоб не стояти близько один до одного.
А головне - щільний вогонь артилерії допомагає захистити від ворожих атак наших піхотинців.
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