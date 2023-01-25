Рекорд останніх днів: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
На 336-ту добу повномасштабного російського вторгнення українці продовжують захищати свої кордони та проганяти ворога зі своїх земель, ліквідовуючи окупантів та знищуючи військову техніку противника - всього за добу було вбито майже тисячу загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 123080 (+910) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3161 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6307 (+23) од,
- артилерійських систем– 2154 (+6) од,
- РСЗВ– 450 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків– 290 (+1) од,
- гелікоптерів– 281 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1902 (+5),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 4967 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 194 (+0).
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