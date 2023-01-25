Коли почнуться навчання ЗСУ на танках Leopard 2: Німеччина назвала терміни [ Редагувати ]
У Німеччині найближчим часом розпочнуться навчання українських військових на Leopard 2. Берлін хоче зібрати для України два танкові батальйони з цих танків у найкоротші терміни.
Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.
Наша мета - швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2. В якості першого кроку Німеччина передає 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Інші європейські партнери також передадуть танки Leopard-2. Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині", - йдеться в заяві.
Окрім навчання, пакет допомоги також включатиме логістику, надання боєприпасів та обслуговування систем.
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