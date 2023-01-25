Аварійні відключення: в ДТЕК розповіли про складну ситуацію в Одесі і області [ Редагувати ]
Через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.
Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.
Решта електрики потрібна для роботи критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств.
Ліміти "Укренерго" покривають лише 48% усіх потреб Одеської області.
В ДТЕК нагадують, що за формування лімітів для кожної області відповідає НЕК "Укренерго". Контролює доцільність цих прорахунків для кожної області - Міністерство енергетики.
Задача ДТЕК Одеські електромережі - дотримуватись цих лімітів, щоб зберегти роботу енергосистеми в умовах постійного дефіциту.
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