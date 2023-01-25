Сполучені Штати мають намір допомогти Україні захистити свою територію. Також Вашингтон хоче допомогти українським військам перейти у контрнаступ.

Про це заявив президент США Джо Байден.

"Ми продовжуватимемо тісно координувати дії для надання повної та всебічної підтримки Україні. Росія не думала, що будемо діяти єдиним фронтом, але ми об'єднали зусилля. Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Для того, щоб звільнити свою країну, їм необхідно підвищити свою обороноздатність у довгостроковій перспективі", - заявив він.