Україна бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять росіян і білорусів - Гутцайт [ Редагувати ]
Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до участі у змаганнях допустять спортсменів з росії та Білорусі. Про це заявив міністр молоді та спорту України, а також президент НОК Вадим Гутцайт.
Наша позиція незмінна: допоки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях!
Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимось від участі в Олімпіаді.
Напередодні Міжнародний Олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання низки умов. Зокрема за умови, що вони не підтримують війну в Україні.
У МОК зазначили, що жодному спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт".
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