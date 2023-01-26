Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до участі у змаганнях допустять спортсменів з росії та Білорусі. Про це заявив міністр молоді та спорту України, а також президент НОК Вадим Гутцайт.

Наша позиція незмінна: допоки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях!



Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимось від участі в Олімпіаді.

Напередодні Міжнародний Олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання низки умов. Зокрема за умови, що вони не підтримують війну в Україні.

У МОК зазначили, що жодному спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт".