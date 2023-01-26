Окупанти в Луганській області облаштували нові катівні - Гайдай [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Росіяни продовжують залякувати місцеве населення Луганської області та створюють нові катівні для жорстоких допитів.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Почастішали вибіркові рейди окупантів по населених пунктах - вони обирають з десяток людей, які не сподобалися, відвозять їх до Луганська у в’язниці, звідки останні практично не повертаються", - йдеться у повідомленні.
Гайдай розповів, що росіяни хочуть створити сім в’язниць на окупованій частині Луганської області. Вони залякуватимуть місцевих і саджатимуть туди тих, хто відмовився воювати. У деяких населених пунктах регіону росіяни вже облаштували приміщення для жорстких допитів місцевих жителів.
"Учора у Кремінній та Рубіжному через "бавовну" постраждали десятки російських військових", - повідомив Гайдай.
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