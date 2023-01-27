Зенітники Повітряних сил збили на східному напрямку російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

27 січня 2023 року, на східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 27 січня окупанти втратили в Україні 292 літаки та 283 гелікоптери.

Раніше повідомлялося, що нацгвардійці збили на Бахмутському напрямку гелікоптер Мі-24.