Зенітники збили на східному напрямку ворожий штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Зенітники Повітряних сил збили на східному напрямку російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
27 січня 2023 року, на східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25.
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 27 січня окупанти втратили в Україні 292 літаки та 283 гелікоптери.
Раніше повідомлялося, що нацгвардійці збили на Бахмутському напрямку гелікоптер Мі-24.
по темі
Зенітники Повітряних сил збили на східному напрямку російський штурмовик Су-25 і безпілотник "Орлан-10". За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 25 січня окупанти втратили в Україні 290 літаків і 281 гелікоптер
Представники служби зовнішньої розвідки ФРН проінформували німецьких політиків на секретній нараді у Бундестазі про те, що українська армія щодня втрачає у боях під Бахмутом тризначну кількість вояків.
Російська армія щодня втрачає в Україні 500-600 своїх військових. Українські втрати вдесятеро нижчі. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС
Зенітники Повітряних сил збили російський літак Су-25 на східному напрямку та безпілотник "Орлан-10" - на південному. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ
У Збройних силах України формують перші у світі ударні роти безпілотників в рамках проєкту "Армія дронів". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.