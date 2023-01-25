Зенітники збили ворожий штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Зенітники Повітряних сил збили на східному напрямку російський штурмовик Су-25 і безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 25 січня окупанти втратили в Україні 290 літаків і 281 гелікоптер.
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