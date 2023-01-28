У Костянтицівні внаслідок ракетного удару загинуло троє людей (фото) [ Редагувати ]
Троє людей загинуло, щонайменше двоє поранені внаслідок ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці вранці 28 січня. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці сьогодні вранці.
Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.
На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі.
Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині: 2 загиблих, 5 поранених.
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