У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з росією [ Редагувати ]
За словами Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що у НАТО готові до прямої конфронтації з росією, адже стратегічні цілі країни-агресора виходять за межі України. Про це повідомляє RTP.
За його словами, росія прагне повернутися до старого Радянського Союзу. Вона не перший рік приходить у якусь країну зі зброєю. Тож НАТО повинно бути напоготові.
Тепер ми зіткнулися з загрозою, якою є росія. Вона приходить до нас без запрошення у будь-який момент. Так що ми повинні бути напоготові. У нас немає часу на підготовку, тому що це залежить від них, коли вони прийдуть.
Водночас він запевнив, що НАТО готове до прямої конфронтації з росією. Однак для цього Альянс повинен переозброїтися.
Він також зазначив, що промислове виробництво країн Північноатлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу. Для того, щоб провести переозброєння, на його думку, доцільно запровадити "воєнну економіку мирного часу".
При цьому Бауер уточнив, що не вірить у ядерну війну, оскільки президент рф володимир путін "не є божевільним".
Я думаю, володимир путін не божевільний, і це хороша новина. У нього є ідеї, які не відповідають нашим ідеям. Але він не божевільний. А отже, все ще раціональна людина.
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