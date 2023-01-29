Окупанти обстрілюють Херсон, багато загиблих та поранених (фото) [ Редагувати ]
У неділю, 29 січня, російські загарбники влаштували щільний обстріл Херсона, повідомляється про поранених і загиблих. Про це повідомляє Херсонська міська рада.
Сьогодні перший обстріл Херсона російськими військами відбувся біля опівночі. Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста.
Другий етап залпів ворога по місту розпочався біля першої години дня.
Загалом станом на 14.00 годину було здійснено 7 обстрілів. Влучання відбулися в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби.
Є інформація щодо 1 загиблої та 2 поранених, але вона наразі уточнюється.
Міністерство охорони здоров'я повідомляє про обстріл обласної клінічної лікарні Херсона. Поранена медична сестра.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський опублікував фото з місця обстрілу.
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