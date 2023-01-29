У Херсоні знову вдарили по обласній лікарні

У неділю, 29 січня, російські загарбники влаштували щільний обстріл Херсона, повідомляється про поранених і загиблих. Про це повідомляє Херсонська міська рада.

Сьогодні перший обстріл Херсона російськими військами відбувся біля опівночі. Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста.



Другий етап залпів ворога по місту розпочався біля першої години дня.

Загалом станом на 14.00 годину було здійснено 7 обстрілів. Влучання відбулися в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби.



Є інформація щодо 1 загиблої та 2 поранених, але вона наразі уточнюється.

Міністерство охорони здоров'я повідомляє про обстріл обласної клінічної лікарні Херсона. Поранена медична сестра.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський опублікував фото з місця обстрілу.