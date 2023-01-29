У Херсоні та області повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
У суботу зранку, 29 січня, у Херсоні та області пролунали вибухи. Місцеві жителі припускають, що росіяни знову обстріляли регіон. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Олешки 2 вибухи, пишуть, що приліт. У Херсоні теж було голосно.
За даними Херсонської ОВА, минулої доби російські окупанти 36 разів обстріляли область. Окупанти застосували артилерію, РСЗВ, міномети та танки.
Херсон вчора потрапив під обстріл чотири рази. Пошкоджено газопровід та домівки херсонців, а також комунальне транспортне підприємство. Снаряди рф пошкодили будівлю та близько 10 міських транспортних засобів.
Внаслідок вчорашніх російських атак поранення отримав один мирний житель Херсонської області.
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