Російські війська вели вогонь по 14 населених пунктах на Донеччині минулої доби. Удари наносили з авіації, зенітно-ракетних комплексів, артилерії, танків. Масштаби руйнувань це будинки, лікарні, банки та готелі, що росіяни перетворюють на пил.

Українці, які дотепер залишаються на лінії фронту, можуть урятуватися - завдяки підрозділу Білий Янгол. Вони їдуть під обстріли, вмовляють і надають медичну допомогу. Бо це - їхня боротьба за кожне життя. Продовжить наш воєнкор Ігор Левенок.

Ми понимаем, что бензина нет, денег нет, еще чего-то нет, но ребенка нужно отсюда евакуировать…

Щодня вони працюють під обстрілами, витягаючи з пекла війни якомога більше людей.

Ми тут детвору хотим забрать. А ви тут один у підїзді? Нет. Много? Шесть человек. И никто не хочет виехать? А кто, тут всем за п'ятдесят.

Це охоплений полум'ям Вугледар. Місто перебуває під цілодобовим ворожим вогнем. Екіпаж поліції "Білий Янгол" проривається до мирних жителів. За підрахунками військової адміністрації, там і досі може перебувати до тисячі українців. З-поміж яких і діти.

Під час евакуації потрапили під обстріл, очікуємо в укритті і зараз приймати рішення про евакуацію родини, це подвергати їх небезпеці. Ми не змогли здійснити евакуацію. Місто знаходиться зараз під обстрілами, йдуть бої. До їхнього будинку відкрита ділянка. Евакуюючи ми б наразили їх на більшу небезпеку.

Схожі на примари, випалені й знищені міста. Вугледар, Мар'їнка, Красногорівка. Ділянка фронту, де нині точаться жорстокі бої. Російські варвари - не можуть здолати Збройні сили, але стирають з лиця землі населені пункти. Люди, які не виїхали, гинуть навіть в укриттях.

А сейчас переметет, не дай бог, и скорая сюда не приедет, батя! Да она и так сюда не ездит! Кому ми тут нах** нужни! Нам нужни ви! Нам нужни!!! Ни врачей, ничего! Нам ви нужни, родной нам нужни! И дети, сейчас нельзя говорить что єто чужие дети, єто наши дети, батя. Мои дети тут. Єто и мои дети! Єто и мои дети!

Кожен виїзд на евакуацію - це смертельна небезпека. Та офіцери кажуть: від своєї місії не відмовляться. Поки там, на лінії вогню, є кого рятувати, вони боротимуться за кожне життя.

Цього тижня в ефірі національного марафону українці побачили документальний фільм "Білий янгол": евакуація з пекла". Матеріал зібрала команда телеканалу Інтер. І нам пощастило бути на прем'єрі стрічки разом із її героями.

Від 24 лютого і дотепер поліцейським вдалося евакуювати із "сірої зони" понад півтори тисячі українців. Вони їдуть до найбільш небезпечних точок з одним прагненням - повернутися і вивезти людей. Жителів зранених міст і сіл Донбасу, які місяцями ховаються по підвалах, часто доводиться вмовляти покинути територію бойових дій. "Білі янголи" вивозять живих, мертвих та поранених. Дорогою поліцейські надають першу медичну допомогу, як парамедики.

Мужики спасибо вам… Сделали вместе.

Рустам Лукомський, учасник екіпажу з евакуації "Білий янгол":