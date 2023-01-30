У Мінську за "політичною статтею" затримали співачку Олександру Захарік, яка брала участь у російському проекті "Голос". Про це повідомив правозахисний центр "Вясна".

Співачці висунуто звинувачення за ст. 342 КК (організація та підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них). Цю статтю активно застосовують проти учасників протестів 2020 року.

Вдома у Захарік відбулися обшуки. Інші подробиці не наводяться. Наразі співачка утримується в ізоляторі в 1-му провулку Окрестіна.

34-річна Олександра Захарік - джазова співачка. У 2009 та 2016 роках вона виходила у фінал національного відбору на "Євробачення".

У 2016 році вона представляла Білорусь на конкурсі "Нова хвиля". Через два роки вона брала участь у російському шоу "Голос" на Першому Каналі, де потрапила до команди репера Басти.

На початку січня повідомлялося, що померла учасниця "Голосу країни" Катерина Давиденко.