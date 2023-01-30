У Мінську затримали учасницю шоу "Голос" і фіналістку національного "Євробачення" (відео) [ Редагувати ]
У Мінську за "політичною статтею" затримали співачку Олександру Захарік, яка брала участь у російському проекті "Голос". Про це повідомив правозахисний центр "Вясна".
Співачці висунуто звинувачення за ст. 342 КК (організація та підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них). Цю статтю активно застосовують проти учасників протестів 2020 року.
Вдома у Захарік відбулися обшуки. Інші подробиці не наводяться. Наразі співачка утримується в ізоляторі в 1-му провулку Окрестіна.
34-річна Олександра Захарік - джазова співачка. У 2009 та 2016 роках вона виходила у фінал національного відбору на "Євробачення".
У 2016 році вона представляла Білорусь на конкурсі "Нова хвиля". Через два роки вона брала участь у російському шоу "Голос" на Першому Каналі, де потрапила до команди репера Басти.
На початку січня повідомлялося, що померла учасниця "Голосу країни" Катерина Давиденко.
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