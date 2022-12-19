російський президент володимир путін відвідав Білорусь вперше із червня 2019 року. У Кремлі заявили, що він прилетів до Мінська, щоб обговорити "нові цілі та завдання союзного угруповання військ".

Під час зустрічі путін заявив про те, що сторони мають бути задоволені тим, як вибудовуються їхні стосунки. За його словами, Білорусь є союзником росії у прямому значенні цього слова. У свою чергу "росія готова далі розвивати атомні проекти в Білорусії, науку, готувати кадри".

Лукашенко ж захотів зміцнити білорусько-російські зв'язки.

Цікаво, що під час цього візиту голова міноборони країни-агресора підозріло шкутильгав, коли заходив до Палацу Незалежності. Це викликало шквал коментарів.