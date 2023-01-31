ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів [ Редагувати ]
Окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняють раніше захоплені рубежі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
В Генштабі відзначають зневіру особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.
Відбиті ЗСУ атаки
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.
Атаки росіян
Протягом минулої доби, загарбники завдали 3 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів.
Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
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