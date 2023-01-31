Окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняють раніше захоплені рубежі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

В Генштабі відзначають зневіру особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.

Відбиті ЗСУ атаки

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.

Атаки росіян

Протягом минулої доби, загарбники завдали 3 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів.

Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.