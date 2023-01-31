рф зазнає великих втрат на Донбасі - Генштаб [ Редагувати ]
Збройні сили України завдають росіянам великих втрат на Донбасі та знищили ворожий склад боєприпасів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.
Російські окупанти протягом доби завдали 3 авіаційних та 3 ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.
Окупанти посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, російські окупаційні війська обмежили в’їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка, проводяться обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.
У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК "Вагнера" значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції, що може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника.
Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 9 районі зосередження живої сили противника та 1 склад боєприпасів.
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