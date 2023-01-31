Сунак про війну в Україні: тривалий глухий кут піде на користь рф [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Глухий кут, що затягнувся у війні росії проти України, піде тільки на користь кремлю.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.
Він заявив, що дійшов такого висновку після аналізу підходу Великої Британії до конфлікту, додавши, що це призвело до його вирішення, що існує "можливість прискорити" британську підтримку України.
"Це дасть Україні найкращі шанси на успіх і дозволить максимально використати вікно можливостей, у якому російські сили опинилися на задній лінії", - заявив прем'єр Британії.
За його словами, нова стратегія Великобританії щодо прискорення підтримки міститиме більш активні дипломатичні зусилля і планування відновлення після завершення війни.
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