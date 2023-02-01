Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
За добу сили ЗСУ ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.
Загальні бойові втрати противника на 1.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,
- танків - 3209 (+8) од.,
- бойових броньованих машин - 6382 (+4) од.,
- артилерійських систем - 2207 (+10) од.,
- РСЗВ - 458 (+4) од.,
- засоби ППО - 221 (+0) од.,
- літаків - 293 (+0) од.,
- вертольотів - 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі/катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5061 (+13) од.,
- спеціальна техніка - 200 (+0).
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