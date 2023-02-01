Арсен Аваков відреагував на обшуки у себе [ Редагувати ]
Ексглава МВС України Арсен Аваков відреагував на сьогоднішні обшуки, які у нього проводили СБУ та ДБР.
Він написав, що поліцейські поводилися коректно, підтвердив, що обшук був пов'язаний з постачанням французьких гелікоптерів і авіакатастрофою в Броварах, в якій загинуло керівництво МВС, у тому числі Денис Монастирський, який змінив його на посаді міністра.
Следственные органы действительно провели у меня обыск - в рамках отработки одной из рабочих версий причин трагедии в Броварах.
Следствие интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225).
Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато, спустя шесть лет после заключения контракта.
Естественно, ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было.
Ексміністр зазначив, що україно-французький контракт на постачання МВС Україні вертольотів Airbusбуло укладено у рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України у 2018 році.
Крім того, контракт проходив аудит французького уряду та казначейства.
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