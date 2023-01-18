Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що не вважає падіння вертольота з керівництвом МВС нещасним випадком. За його словами, авіакатастрофа у Броварах - це результат війни росії проти України.

Ведучий назвав падіння гелікоптера з чиновниками на дитячий садок "нещасним випадком", на що Зеленський відповів:

Ви назвали це нещасним випадком. Я хотів би сказати, що я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства - це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не тільки на полі бою. У війни є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, усе це результат війни. Абсолютно. Усі ці кроки, все, що відбувається. Ракети, які б’ють по наших людях, по цивільному населенню... Те, що відбувається, коли гинуть діти у садочках, школах. Хтось може розповсюджувати інформацію, що "ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі України вдарити, але так вийшло", або ще щось. Це просто зайві слова. Усе це, кожна людина і кожна смерть - це результат війни.

СБУ відпрацьовує кілька версій падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах: порушення правил польотів, технічна несправність машини, навмисні дії щодо знищення або псування гвинтокрила.

Кабмін доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії у Броварах. До складу групи увійдуть виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС та представники інших міністерств.

Нагадаємо, вранці 18 січня внаслідок падіння вертольота у Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші керівники МВС. За останніми даними ДСНС, загинуло 14 осіб, у тому числі одна дитина.