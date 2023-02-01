Фото: два потужних авіаційних заклади вищої освіти НАУ та Японська авіаційна академія об’єднали свої зусилля

Авіаційна галузь є важливою та перспективною як для України, так і Японії. Саме тому два потужних авіаційних заклади вищої освіти Національний авіаційний університет (Україна) та Японська авіаційна академія (Японія) об’єднали свої зусилля для навчання найкращих спеціалістів цього напрямку. Про це повідомив ректор НАУ Максим Луцький, який перебуває з офіційним візитом в Японії.

Очільник столичного авіаційного і президент Японської авіаційної академії Тадахіро Умедзава домовилися про відкриття міжнародного центру професійної підготовки авіаційних кадрів.

«В умовах воєнного стану та «закритого неба» в Україні питання навчання кваліфікованих пілотів набуло нових викликів. Подібне співробітництво допоможе продовжувати навчання наших таких спеціалістів та розширить можливості для усіх студентів різних авіаційних спеціальностей», - зазначив Максим Луцький.

За його словами, планується, що міжнародний центр професійної підготовки авіаційників передбачатиме навчання авіаційних фахівців повного циклу – від проєктування, виробництва літаків до підготовки технічного персоналу та пілотів.

Загалом, тісна співпраця між НАУ та Японською авіаційною академією триває вже не перший рік. Вона стала можливою після підписання між закладами відповідної угоди. На виконання її пунктів вже сьогодні студенти авіаційного навчаються у Японії, студенти обох ЗВО проводять спільні наукові дослідження, реалізовуються довгострокові освітні проекти, над якими працюють викладачі обох закладів тощо.

Нагадаємо, минулого року НАУ підписав угоду про співпрацю з Казахським державним юридичним університетом імені Нарікбаєва, що передбачає можливість отримання студентами закладів подвійних дипломів.

Крім того, ректор НАУ Максим Луцький досяг домовленості із Міжнародним університетом логістики та транспорту м. Вроцлав (Польща) згідно з якою розпочато реалізацію міжнародного освітнього проєкту «Катамаран – комплексне об'єднання магістерських досліджень в сфері логістики». За його умовами студенти авіаційного можуть навчатися у Польщі та отримувати подвійні європейські дипломи.