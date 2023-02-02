У четвер, 2 лютого, окупанти обстріляли передмістя та центр Херсона. Про це повідомляє Херсонськуа ОВА в Telegram.

Внаслідок атак окупантів є жертви та поранені. росія зранку вдарила по селищу Комишани у передмісті Херсона. Снаряди рф влучили у приватний будинок. Внаслідок атаки загинула 44-річна жінка.

Також староста селища Катерина Рогова у коментарі "Суспільному" повідомила, що внаслідок обстрілу також є постраждалий.

Крім того, ЗМІ з посиланням на прес-службу ОВА повідомляють про обстріл центра Херсона. Внаслідок атаки є жертва.