Окупанти обстріляли центр Херсона: які наслідки [ Редагувати ]
У четвер, 2 лютого, окупанти обстріляли передмістя та центр Херсона. Про це повідомляє Херсонськуа ОВА в Telegram.
Внаслідок атак окупантів є жертви та поранені. росія зранку вдарила по селищу Комишани у передмісті Херсона. Снаряди рф влучили у приватний будинок. Внаслідок атаки загинула 44-річна жінка.
Також староста селища Катерина Рогова у коментарі "Суспільному" повідомила, що внаслідок обстрілу також є постраждалий.
Крім того, ЗМІ з посиланням на прес-службу ОВА повідомляють про обстріл центра Херсона. Внаслідок атаки є жертва.
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