Чи розпочне рф масований наступ з білорусі: що кажуть у ГУР [ Редагувати ]
Представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів і не має достатніх сил та засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну за цим напрямком.
Про це він сказав у коментарі виданню Kyiv Post.
Станом на сьогоднішній день ударних груп, що склалися, немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на стороні росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати.
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