Представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів і не має достатніх сил та засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну за цим напрямком.

Про це він сказав у коментарі виданню Kyiv Post.