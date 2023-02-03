Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна може ухвалити рішення про розрив дипломатичних відносин з Іраном у будь-який момент в залежності від поведінки Тегерану. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Україна.

Кулеба зазначив, що не знає, хто стоїть за вибухами на іранських заводах, що сталися наприкінці січня. Він додав, що Україна історично нічого злого Ірану не зробила. Натомість країна почала постачати дрони-камікадзе росії для агресії проти України. Кулеба підкреслив, що Іран перетнув межу.

Це наш сигнал Ірану - яким би вигідним не здавалося вам співробітництво з росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти.

Кулеба також зазначив, що він вніс на розгляд президенту Володимиру Зеленському пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Іраном. За його словами, це питання є абсолютно відкритим.