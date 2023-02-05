Перші медалі українських дзюдоїстів на турнірі серії Grand Slam в Парижі. 26-річний Богдан Ядов здобув "золото" у ваговій категорії до 66 кг.

На змаганнях він переміг у п'яти сутичках. У фіналі український чемпіон Європи-2022, завдяки кидку на "Ваза-арі", здолав Ерхембаяра Баттогтоха з Монголії та вперше в кар’єрі завоював золоту медаль на турнірах Великого Шолому.

Загалом в історії України це дев'яте "золото" турніру Grand Slam з дзюдо.

Дар'я Білодід завоювала "бронзу" у ваговій категорії до 57 кг. У бронзовому фіналі на Golden Score наша призерка Олімпіади-2020 перемогла представницю Португалії Тельму Монтейро.

Для Дар'ї ця нагорода стала дебютною на турнірах IJF World Tour у категорії до 57 кг. Після Олімпіади-2020, де Білодід виграла "бронзу", вона змінила категорію та виступає у вазі до 57 кг (раніше - до 48 кг).