"Війна в Україні диктує кадрову політику": Арахамія пояснив ротацію [ Редагувати ]
Війна в Україні диктує кадрову політику, тому зараз необхідно, щоб змінити керівництво силових відомств. Про це повідомляє голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.
Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому.
Нардеп наголосив, що зараз потрібно, щоб кадрові силовики очолювали силові відомства.
Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє.
Арахамія підтвердив, що Олексія Резнікова переведуть до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.
Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" Міністерство, яке повинно робити більше.
Водночас генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, Ігор Клименко - Міністерство внутрішніх справ, а Василь Малюк - СБУ.
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