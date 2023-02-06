На відновлення приладів йде від кількох днів до кількох місяців.

Наші оборонці потребують сотні тисяч безпілотних літальних апаратів різних модифікацій. Про це міністр оборони заявив під час зустрічі з-понад 100 українськими розробниками та виробниками БПЛА.

Дрони виконують на передовій чимало завдань: коригують артилерію, завдають уражень ворогу, доставляють боєкомплекти. Втім, потрібні не лише самі безпілотники, а й фахівці, які можуть їх обслуговувати й ремонтувати. Про їхню роботу розкаже Христина Гашенко.

Нічого не зробив, а ще й втратив. Такий день сьогодні у нас. Ми політали - політали. Нашли орків кого вдарити, але наші пташки були посаджені. Дві пташки за сьогоднішній день ми втратили.

Ці мисливці з повітря - мабуть, найнеобхідніше і найдорожче, що мають наші бійці на передовій.

І так майже щодня. Дороговартісні дрони, або як ще їх називають в народі - очі сучасної армії - спершу допомагають військовим, а потім самі потребують допомоги.

"Платон", військовослужбовець ЗСУ:

Ламаються внаслідок механічних ушкоджень в першу чергу. Перше - це лопасті. Вони можуть зламатися від необережної посадки. Можуть зачепити якусь гілку, і другий тип пошкоджень - це є гімбола камери. Це є дуже делікатний механізм, який може пошкодитися при ударі, падінні.

Іноді дрони ремонтують спеціалісти із сервісних центрів, але з приладами нічного бачення, біноклями чи прицілами - ситуація набагато складніша. Майстрів, які їх полагодять - знайти складно.

Маємо стародавнього бінокля, який потрощений, потребує ремонту, але згодиться, його ще можна зробити, маємо таку трубу вона, як майже добра, але не працює.

Пошкоджені прилади бійці з передової передали львівським волонтерам. А ті відправляють її на ремонт, на "кухню", до майстра...

Це невелика майстерня львівʼянина Святослава Павлюка - облаштована в його ж квартирі. Саме тут він повертає до життя прилади з передової.

Коробки та пластикові контейнери перетворили кухню на справжній склад.

Серед пошкоджених дронів - десятки різноманітних приладів нічного бачення. Ось цей тепловізор майстер отримав нещодавно із Донецького напрямку.

Відремонтувати його не вдасться - надто серйозні пошкодження. Але він ще може прислужитися - з нього знімуть деякі деталі для відновлення інших приладів. Такий собі донор для дронів.

Святослав Павлюк, майстер з ремонту приладів:

У ньому ці лінзи, теплова головка, цілий видошукач. І я мушу отримати їхню згоду, щоб взяти на деталі. Згоди цієї немає, бо вони десь бігають по болоті і по лісах, вони сподіваються, що їхній апарат не стане донором, а стане реципієнтом і завжди така ситуація

Також пошкоджень завдає волога, якої не передовій зараз не бракує.

Святослав Павлюк, майстер з ремонту приладів:

Вони не приклеїли нормально кнопки. Під кнопку затекла вода і більше того, там жучок сидів в середині.

Через затікання води з'являється корозія. Це найпоширеніша "хвороба" дороговартісної оптики. Прилад вона "з'їдає" за лічені дні.

От коли я відкриваю ось це, власне так відбувається, так відбувається електрохімічна корозія. Оце от в залитих апаратах така біда.

На відновлення приладів йде від кількох днів до кількох місяців. Усе залежить від наявності деталей. Їх майстер або знімає із зовсім пошкоджених апаратів, або замовляє за кордоном.

Святослав Павлюк, майстер з ремонту приладів:

Раніше вони були 2- 3 моделі одинакові, а зараз просто десятки моделей. Тобто в сенсі моделей є багато різних, але штук в цій серії є небагато, тому до них деталей небагато залишається.

До того ж, такі деталі не дешеві. Приміром, ось ця невеличка коштує …

Між 160 і 220$. Я розумію, що це божевільна ціна, але ти із цим нічого не зробиш.

Святослав відремонтував понад сотню дороговартісних приладів для бійців. Каже, це його хобі, час на яке є лише вночі. Бо ж вдень має іншу роботу - допомагає запроваджувати у містах енергоефективність.

Святослав Павлюк, майстер з ремонту приладів:

Приходжу о 8:00 вечора, беру паяльник і сиджу до другої ночі, і так кожен день. То вдень я маю чим зайнятися, а це таке волонтерських, мій спосіб служіння якийсь такий країні.

Дороговартісну оптику чи дрони, які на фронт відправляють волонтери, офіційно не обліковують. Тому і коштів на ремонти від держави не виділяють.

Олег Семенко, волонтер:

Ці всі прилади не є легкодоступні та дешеві, тобто витрати є дуже великі. Але якщо це буде централізовано купуватися з бюджету і потім якимось чином воно має обслуговуватися, в тому числі і ремонтуватися, це було би дуже потрібна річ.

А поки це питання не вирішене - волонтерам лишається звичний підхід до ремонту: пошук деталей та нових майстрів-волонтерів.