До 8 мільйонів гривень на відкриття власної справи. В Україні стартував новий набір заявок на отримання грантів від урядової програми "Є-робота". Серед головних переваг - якщо ти виконуєш усі умови, створюєш нові робочі місця, сплачуєш податки і працюєш більше трьох років - повертати державі гроші не потрібно.

Олена Мендалюк поспілкувалася із переможцями, які отримали грант і дізналася - з якими труднощами стикнулися українці, і які є ризики.

Тетяна Переверзєва - переселенка з Краматорська. У рідному місці працювала швачкою на великому підприємстві. Та через війну була вимушена евакуюватися. До Дніпра переїхала ще у квітні. Тут вирішала відкрити власну справу - інтернет-магазин одягу власного виробництва.

Тетяна Переверзєва, переможець грантової програми "єРобота":

У меня идея такая - я хочу шить одежду для полных женщин. В процессе моей работы у меня всегда складывалось так, что полные женщины - почему-то самая обделенная категория и всегда они что-то ищут, не находят и всегда они такие, прям до слез у них доходит. Я подумала, почему бы и нет. Если маленькое производство организовать.

І Тетяна почала шукати гроші для міні-виробництва. Подала бізнес план на урядову грантову програму "єРобота". І виграла. Отримала 240 тисяч гривень. Але зізнається, перемога далася не легко. Бізнес-план переписувала тричі.

Тетяна Переверзєва - переможець грантової програми "єРобота":

Трудности они у всех есть, но они преодалимы, какие трудности, найти помещение надо было продумать в новом месте, в чужом городе. Все продумать, чтобы комиссия это все приняла. Все заново начать.

Зараз уся бюрократична тяганина позаду. Сьогодні жінка вже шукає, де купити обладнання, орендувати приміщення та двох працівників, а це одна з головних умов програми - створення нових робочих місць. В рамках проєкту "єРобота" буде створено більше 8 тисяч робочих місць і це лише за пів року реалізації програми. Держава вже погодила фінансування грантів на понад 800 мільйонів гривень. Дніпро - серед лідерів.

Тетяна Янушкевич, начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради:

Дніпро знаходиться у трійці лідерів по всій Україні і майже сто підприємців отримали гранти на відкриття власної справи. На розширення власного бізнеса. Отримали для розширення хімчисток, отримали для пекарень, кав'ярень. Тобто для середнього бізнесу отримали ці мікрогранти.

З лютого стартує нова хвиля подачі заявок. Учасник може претендувати на грант від п'ятдесяти тисяч гривень до 8 мільйонів. І якщо підприємець виконує усі умови, гроші повертати державі не потрібно.

Тетяна Янушкевич - начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради:

Тобто якщо ти взяв на себе зобовʼязання відкрити пекарню, отримав на цю пекарню кошти, ти купив необхідне обладнання, орендуеш магазин чи приміщення під цю пекарню, береш на роботу кількість осіб, які визначені чим мікрогрантом і сплачуеш всі податки, тоді ти не повертаеш.

Ризики для майбутніх підприємців мінімальні, пояснює юрист Ганна, але ….

Ганна Коробова, юрист:

Якщо особа не створює робочі місця, не сплачує податки та працює менше ніж 3 роки, цей мікрогрант повертається, але без відсотків. Тобто це із безвідсотковим його поверненням.

Готова ризикнути і взяти максимальний грант у 8 мільйонів гривень Альона Кучерук. Вона теж переїхала до Дніпра з Краматорська. Тут вже має міні-бізнес - відшивають спальні мішки. Та жінка хоче справу розширити до промислових масштабів.

Альона Кучерук, переселенка з Краматорська:

Для того, щоб заробляти і при цьому не сильно завищувати ціни, то потрібно брати обсягом. По-перше. По-друге,я розумію, що дуже багато людей не можуть знайти роботу, а ми можемо запропонувати цю роботу і ми могли б організувати цю діяльність.

Щоб отримати кошти, потрібно подати заяву через портал "Дія". Бізнес-плани українців прийматимуть до середини лютого.