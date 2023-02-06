"68" на знак солідарності з жертвами "Празької весни"

Олімпійський чемпіон з хокею Яромир Ягр побив рекорд канадця Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб у матчах професійних ліг і за національні команди.

51-річний Ягр, який виступає за чеський "Кладно", забив шайбу в матчі проти "Тржинця" (4:5).

Ця шайба стала для Ягра 1099 в кар'єрі. Грецкі закинув за кар'єру 1 098 шайб. З літа 2011 року Ягр є власником хокейного клубу, за який виступає.

За свою кар'єру двічі виграв Кубок Стенлі у складі "Піттсбург Пінгвінз" (1991, 1992). У 19 років Яромир Ягр став наймолодшим гравцем в історії Національної хокейної ліги, який забив у фіналі Кубка Стенлі.

У складі збірної Чехії Ягр став олімпійським чемпіоном у Нагано 1998 року, взяв бронзу у Турині 2006-го та двічі чемпіон світу (2005, 2010). За кількістю закинутих шайб в офіційних матчах посідає перше місце в історії хокею.

Чеський форвард все життя виступав під ігровим номером "68" на знак солідарності з жертвами "Празької весни".

На Іграх у Ванкувері 2010 року Яромир Ягр ніс прапор Чехії на церемонії відкриття.

На Іграх у Ванкувері 2010 року Яромир Ягр ніс прапор Чехії на церемонії відкриття