Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 лютого, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє сайт глави держави.

Керівництво Збройних Сил та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Розвідка доповіла про можливі дії ворога найближчим часом.

Крім того, учасники засідання розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів: Київській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 24 січня Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської ОВА, Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОВА, Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОВА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОВА, а Валентина Резніченка - з посади голови Дніпропетровської ОВА.