В Україні ліквілували ще одного російського генерала [ Редагувати ]
У ніч проти понеділка, 6 лютого, в Україні ліквідували російського генерала Дмитра Ульянова. Про це повідомив співзасновник міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.
Генерал-майор повітряно-десантних військ (ВДВ) зс рф командував полком мобілізованих з Татарстану.
По данным открытых источников, Ульянов ранее служил на должности начштаба 7-й дивизии ВДВ, командира 1141-го артполка и командира 98-й дивизии ВДВ.
За даними офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца), в Україні ліквідували майже 1 740 російських офіцерів. З них:
- генералів - 10;
- полковників - 52;
- підполковників - 119;
- майорів - 232;
- капітанів - 334;
- старших лейтенантів - 553;
- лейтенантів - 292;
- звання не ідентифіковано - 148.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 6 лютого втрати російських окупантів складають 132 160 військовослужбовців убитими.
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